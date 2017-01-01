Компания «ПМГ» проектирует, изготавливает, доставляет и устанавливает малогрузовые подъемники для использования в заведениях общественного питания. По ценам от производителя вы можете заказать малый грузовой лифт с требуемыми параметрами и размерами.

Малогрузовой подъемник для ресторана подходит для транспортировки между этажами столовых приборов, блюд, напитков. Оборудование оптимизирует процессы, ускоряя выполнение рабочих задач.

Малые технические или ресторанные грузовые лифты доступны к применению не только в заведениях общественного питания, но и банках, офисных помещениях, отелях, промышленных предприятиях.

В зависимости от проектируемых габаритов варьируется грузоподъемность – от 5 до 300 кг. Лифт для ресторана способен поднимать груз на высоту до 20 метров. Эксплуатация малого грузового лифта предусматривает установку внутри шахты.

Вам доступна любая комплектация и отделка подъёмника. В компании «ПМГ» вы можете заказать ресторанный лифт, оформленный в современном стиле Hi-Tech & ART. В отделке применяются элементы из полированной и нержавеющей стали, элемента декора в соответствии с выбранным дизайном и требованиями СанПиН.

Подъемник лифт для бара не является роскошью. Это рациональная покупка, обеспечивающая компании ряд преимуществ:

Снижается количество разбитой посуды, столовых приборов.

Увеличивается скорость обслуживания клиентов.

Уменьшаются трудозатраты.

Повышается продуктивность персонала.

В каталоге нашей компании вы сможете найти и купить несколько разновидностей малогрузовых подъемников:

с остановкой кабины на сервисной высоте. Позволяет помещать груз на удобной высоте. Возможно оснащение дополнительным функционалом: увеличение полезной площади за счет установки промежуточных полок, подогрев основания, различная компоновка открытия дверей. Без обустройства приямка.

с остановкой кабины на уровне с полом. Возможность размещения груза на грузовой тележке. Доступна различная компоновка и расположение выходов. Требуется обустройство приямка.

Вне зависимости от выбранной конфигурации каждый лифт для кафе от «ПМГ» полностью подготавливается к работе. Монтаж осуществляется с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и ведомственных правил безопасности. Транспортировка грузов происходит плавно, без резких стартов и торможений. Это обеспечивает полную сохранность и целостность транспортируемого груза.

В нашей компании вы можете заказать лифт для готовых блюд, подачи сырья, пищи и посуды как по типовому, так и индивидуальному проекту. Учитываем все ваши требования и пожелания для создания оптимальной компоновки по выгодной стоимости.

Если задумались об установке ресторанного подъемника, то обсудите задачу со специалистами. Наши инженеры с большим опытом работы уточнят параметры оборудования и подготовят выгодное коммерческое предложение. Свяжитесь с нами удобным способом для получения предварительного расчета или квалифицированной консультации по вашему проекту.