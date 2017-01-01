Компания «ПМГ» проектирует, изготавливает, доставляет и устанавливает малогрузовые подъемники для использования в заведениях общественного питания. По ценам от производителя вы можете заказать малый грузовой лифт с требуемыми параметрами и размерами.
Малогрузовой подъемник для ресторана подходит для транспортировки между этажами столовых приборов, блюд, напитков. Оборудование оптимизирует процессы, ускоряя выполнение рабочих задач.
Малые технические или ресторанные грузовые лифты доступны к применению не только в заведениях общественного питания, но и банках, офисных помещениях, отелях, промышленных предприятиях.
В зависимости от проектируемых габаритов варьируется грузоподъемность – от 5 до 300 кг. Лифт для ресторана способен поднимать груз на высоту до 20 метров. Эксплуатация малого грузового лифта предусматривает установку внутри шахты.
Вам доступна любая комплектация и отделка подъёмника. В компании «ПМГ» вы можете заказать ресторанный лифт, оформленный в современном стиле Hi-Tech & ART. В отделке применяются элементы из полированной и нержавеющей стали, элемента декора в соответствии с выбранным дизайном и требованиями СанПиН.
Подъемник лифт для бара не является роскошью. Это рациональная покупка, обеспечивающая компании ряд преимуществ:
В каталоге нашей компании вы сможете найти и купить несколько разновидностей малогрузовых подъемников:
Вне зависимости от выбранной конфигурации каждый лифт для кафе от «ПМГ» полностью подготавливается к работе. Монтаж осуществляется с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и ведомственных правил безопасности. Транспортировка грузов происходит плавно, без резких стартов и торможений. Это обеспечивает полную сохранность и целостность транспортируемого груза.
В нашей компании вы можете заказать лифт для готовых блюд, подачи сырья, пищи и посуды как по типовому, так и индивидуальному проекту. Учитываем все ваши требования и пожелания для создания оптимальной компоновки по выгодной стоимости.
Если задумались об установке ресторанного подъемника, то обсудите задачу со специалистами. Наши инженеры с большим опытом работы уточнят параметры оборудования и подготовят выгодное коммерческое предложение. Свяжитесь с нами удобным способом для получения предварительного расчета или квалифицированной консультации по вашему проекту.
Срок изготовления подобного лифта у нас составляет от 30 до 40 рабочих дней, с монтажом на объекте, в зависимости от общей загрузки предприятия на данный момент. Многим компаниям на рынке для этого требуется более значительное время только на изготовление.
Стоимость нашего изделия обычно является средней на рынке. Однако, во многих случаях, стоимость нашего малого грузового лифта примерно на 20-30% меньше, чем у ряда конкурентов.
Средний срок реагирования на запрос и предоставление коммерческого предложения у нас – либо в этот же день, либо на следующий, в зависимости от полноты предоставленных данных и сложности расчетов. У конкурентов это 3-5 дней.
Расстояние не играет для нас роли. Мы поставляем свои решения по всей России и странам, входящим в состав «Таможенного союза». Соответствующий сертификат соответствия Таможенному Регламенту Таможенного Союза, копию которого мы прилагаем к паспорту на грузовой подъемник, позволяет вам не беспокоится о легитимности приобретаемого у нас оборудования и возможности его использования. Все сделано согласно букве закона.