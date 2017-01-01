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Грузовые  лифты и подъемники
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Главная/Малый грузовой лифт

Малый грузовой лифт

Малый грузовой лифт для ресторана, бара, кафе

Компания «ПМГ» проектирует, изготавливает, доставляет и устанавливает малогрузовые подъемники для использования в заведениях общественного питания. По ценам от производителя вы можете заказать малый грузовой лифт с требуемыми параметрами и размерами.

Малогрузовой подъемник для ресторана подходит для транспортировки между этажами столовых приборов, блюд, напитков. Оборудование оптимизирует процессы, ускоряя выполнение рабочих задач.

Малые технические или ресторанные грузовые лифты доступны к применению не только в заведениях общественного питания, но и банках, офисных помещениях, отелях, промышленных предприятиях.

В зависимости от проектируемых габаритов варьируется грузоподъемность – от 5 до 300 кг. Лифт для ресторана способен поднимать груз на высоту до 20 метров. Эксплуатация малого грузового лифта предусматривает установку внутри шахты.

Вам доступна любая комплектация и отделка подъёмника. В компании «ПМГ» вы можете заказать ресторанный лифт, оформленный в современном стиле Hi-Tech & ART. В отделке применяются элементы из полированной и нержавеющей стали, элемента декора в соответствии с выбранным дизайном и требованиями СанПиН.

Подъемник лифт для бара не является роскошью. Это рациональная покупка, обеспечивающая компании ряд преимуществ:

  • Снижается количество разбитой посуды, столовых приборов.
  • Увеличивается скорость обслуживания клиентов.
  • Уменьшаются трудозатраты.
  • Повышается продуктивность персонала.

В каталоге нашей компании вы сможете найти и купить несколько разновидностей малогрузовых подъемников:

  • с остановкой кабины на сервисной высоте. Позволяет помещать груз на удобной высоте. Возможно оснащение дополнительным функционалом: увеличение полезной площади за счет установки промежуточных полок, подогрев основания, различная компоновка открытия дверей. Без обустройства приямка.
  • с остановкой кабины на уровне с полом. Возможность размещения груза на грузовой тележке. Доступна различная компоновка и расположение выходов. Требуется обустройство приямка.

Вне зависимости от выбранной конфигурации каждый лифт для кафе от «ПМГ» полностью подготавливается к работе. Монтаж осуществляется с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и ведомственных правил безопасности. Транспортировка грузов происходит плавно, без резких стартов и торможений. Это обеспечивает полную сохранность и целостность транспортируемого груза.

В нашей компании вы можете заказать лифт для готовых блюд, подачи сырья, пищи и посуды как по типовому, так и индивидуальному проекту. Учитываем все ваши требования и пожелания для создания оптимальной компоновки по выгодной стоимости.

Если задумались об установке ресторанного подъемника, то обсудите задачу со специалистами. Наши инженеры с большим опытом работы уточнят параметры оборудования и подготовят выгодное коммерческое предложение. Свяжитесь с нами удобным способом для получения предварительного расчета или квалифицированной консультации по вашему проекту.

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Галерея решений
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liftmash67
Малогрузовой лифт для ресторана. Спаренный.Нижний привод.
Высота подъема
до 20м
Грузоподъемность
250 кг
Размер платформы
1х1х1,5 м
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liftmash44
Малогрузовой лифт для ресторана
Высота подъема
до 24 м
Грузоподъемность
100кг
Размер платформы
0,8х0,6х0,6м
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/
2
/
2
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УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Оперативность во всем
Мы очень внимательно относимся к вашим обращениям, заявкам и звонкам. Мы предоставим нужную для вас информацию в короткие сроки. Оперативность нашего реагирования на ваши обращения обычно составляет 24 часа. Это значит, что мы делаем расчет и предоставляем качественное коммерческое предложение в день обращения или, максимум, на следующий. В особо сложных случаях, когда требуется детальная проработка и прояснение множества деталей, срок реагирования, безусловно увеличивается. В таких случаях, специалисты самостоятельно приезжают на место монтажа подъемника. Они обсудят с заказчиком детали по будущему проекту. Это позволяет быстро разобраться в деле. Мы предоставим вам коммерческое предложение в сжатые сроки.
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От слов к цифрам

Срок изготовления подобного лифта у нас составляет от 30 до 40 рабочих дней, с монтажом на объекте, в зависимости от общей загрузки предприятия на данный момент. Многим компаниям на рынке для этого требуется более значительное время только на изготовление.

Стоимость нашего изделия обычно является средней на рынке. Однако, во многих случаях, стоимость нашего малого грузового лифта примерно на 20-30% меньше, чем у ряда конкурентов.

Средний срок реагирования на запрос и предоставление коммерческого предложения у нас – либо в этот же день, либо на следующий, в зависимости от полноты предоставленных данных и сложности расчетов. У конкурентов это 3-5 дней.

География поставок

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Расстояние не играет для нас роли. Мы поставляем свои решения по всей России и странам, входящим в состав «Таможенного союза». Соответствующий сертификат соответствия Таможенному Регламенту Таможенного Союза, копию которого мы прилагаем к паспорту на грузовой подъемник, позволяет вам не беспокоится о легитимности приобретаемого у нас оборудования и возможности его использования. Все сделано согласно букве закона.

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+74952413869
info@lift-mash.com
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Заказать подъемник
Грузовые подъемники.Малые грузовые лифты.Малогрузовые подъемники
Московская область.Мишнево. Кооперативная. д.25
Режим работы:
Пн-Сб с 9.00 до 17.00
+74952413869
info@lift-mash.com
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